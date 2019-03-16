Цветные суппорты добавляют немного искусства в технологии торможения.

Тормозные суппорты – небольшая, но очень важная деталь автомобиля. Причем важная не только для безопасности движения, но и с точки зрения внешнего вида автомобиля.

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Компания Brembo является одним из ведущих производителей тормозных систем для конвейера и афтемаркета.

Фото: дизайнерские тормозные суппорты от Brembo / Brembo

Сейчас суппорты от Brembo предлагаются в широкой палитре цветов, что подойдут к любому оттенку кузова, и итальянцы пошли еще дальше и предложили дизайнерские суппорты с цветными принтами.

К сожалению, тормозные суппорты, после модного показа на Женевском автосалоне, в производство не пойдут и останутся лишь демонстрацией возможностей фирмы.

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