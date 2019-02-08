Цього року маленький японський спорткар святкує своє 30-річчя. Кожен, кому доводилось їздити на MX-5 казав, що машина – вогонь! Ювілейну серію машин вирішили випустити у відповідному кольорі.

З нагоди 30-річчя культової моделі Mazda MX-5 Miata японці презентували спецверсію 30th Anniversary Edition. Особлива серія буде випущена у кількості 3000 екземплярів, з яких лише 500 дістануться американцям.

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Прем'єра Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition відбулась в Чикаго, що символічно, оскільки саме тут у 1989 році була представлена ​​перша Miata.

У рамках спецсерії Mazda випустить як кабріолети MX-5, так і версії з жорстким дахом, позначені індексом RF. Спорткар отримав особливе забарвлення кузову – Racing Orange і аналогічного відтінку гальмівні супорти, а також нові ковані диски Rays. На передньому крилі розміщена табличка з позначенням спецверсії та серійним номером. Всередині автомобіль відрізняється кольоровими акцентами в колір кузова.

Фото: Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition / Motor1

Крім особливого декору, версія 30th Anniversary Edition відрізняється і багатою комплектацією, що включає, наприклад, крісла Recaro, гальма Brembo, амортизатори Bilstein.

У плані техніки ювілейна версія не відрізняється від звичайного родстера і оснащується 2-літровим бензиновим мотором потужністю 181 к.с. У парі з ним працює стандартна 6-ступенева механіка, а за доплату доступна автоматична трансмісія.

Фото: Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition / Mazda

Охочі замовити собі особливу Mazda Miata 30th Anniversary Edition повинні будуть заплатити щонайменше $34 995, версія RF обійдеться на $2600 дорожче.

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