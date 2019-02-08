Досить оригінальний спосіб вирішення проблеми паркування біля будинку знайшов винахідливий водій – сховати авто під землю.

Чи не кожен житель мегаполіса думав про те, аби мати приватне місце для паркування біля дому, котре ніхто не зможе зайняти. І ось комусь нарешті вдалось втілити це у життя.

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Для паркування машини під землею чоловік збудував спеціальний ліфт. Конструкція має одразу кілька переваг: не порушує вигляду прибудинкової території, практично не потребує простору над асфальтом, береже машину від очей злодіїв.

Єдиним недоліком рухомої платформи є те, що її може заблокувати інший автомобіль, ставши не у центрі платформи. У такому разі підйом ліфта може пошкодити “зовнішній” автомобіль, якщо потужності підйомника вистачить на те, щоб відкритись з другою машиною згори.

Та зрештою й цю незначну проблему можна вирішити, в той чи інший спосіб заблокувавши заїзд на верхню частину платформи. Наприклад, ставити свій другий автомобіль, а перед відкриванням підземного гаража, прибирати його.

Відзначимо, що подібні системи для обладнання підземної чи зовнішньої парковки можна знайти в Мережі.



На популярному китайському сайті, наприклад, така система ліфта для гаража коштує від 1100 доларів.

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