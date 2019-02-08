Весьма оригинальный способ решения проблемы парковки у дома нашел изобретательный водитель – спрятать авто под землю.

Чуть ли не каждый житель мегаполиса думал о том, чтобы иметь личное место для парковки возле дома, которое никто не сможет занять. И вот кому-то наконец удалось воплотить это в жизнь.

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Для парковки машины под землей мужчина построил специальный лифт. Конструкция имеет сразу несколько преимуществ: не нарушает вид придомовой территории, практически не требует пространства над асфальтом, бережет машину от глаз воров.

Единственным недостатком подвижной платформы является то, что ее может заблокировать другой автомобиль, который встал не в центре платформы. В таком случае подъем лифта может повредить “внешний” автомобиль, если мощности подъемника хватит на то, чтобы открыться со второй машиной сверху.

Но, в конце концов, и эту незначительную проблему можно решить, в той или иной степени заблокировав заезд на верхнюю часть платформы. Например, ставить свой второй автомобиль, а перед открытием подземного гаража, убирать его.

Отметим, что подобные системы для оборудования подземной или внешней парковки можно найти в Сети.



На популярном китайском сайте, например, такая система лифта для гаража стоит от 1100 долларов.

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