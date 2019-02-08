В этом году маленький японский спорткар празднует свое 30-летие. Каждый, кому приходилось ездить на MX-5 говорил, что машина – огонь! Юбилейную серию машин решили выпустить в соответствующем цвете.

По случаю 30-летия культовой модели Mazda MX-5 Miata японцы представили спецверсию 30th Anniversary Edition. Особая серия будет выпущена в количестве 3000 экземпляров, из которых лишь 500 достанутся американцам.

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Премьера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition состоялась в Чикаго, что символично, поскольку именно здесь в 1989 году была представлена первая Miata.

В рамках спецсерии Mazda выпустит как кабриолеты MX-5, так и версии с жесткой крышей, обозначенные индексом RF. Спорткар получил особую окраску кузова – Racing Orange, и аналогичного оттенка тормозные суппорты, а также новые кованые диски Rays. На переднем крыле размещена табличка с обозначением спецверсии и серийным номером. Внутри автомобиль отличается цветными акцентами в цвет кузова.

Фото: Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition / Motor1

Помимо особого декора, версия 30th Anniversary Edition отличается и богатой комплектацией, включающей, например, кресла Recaro, тормоза Brembo, амортизаторы Bilstein.

В плане техники юбилейная версия не отличается от обычного родстера и оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 181 л.с. В паре с ним работает стандартная 6-ступенчатая механика, а за доплату доступна автоматическая трансмиссия.

Фото: Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition / Mazda

Желающие заказать себе особую Mazda Miata 30th Anniversary Edition должны будут заплатить минимум $34 995, версия RF обойдется на $2 600 дороже.

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