На ринку США новинка з'явиться вже цієї осені. Решті світу доведеться трохи зачекати.

Американці першими отримають нову 2020 Subaru Legacy, хоча прем’єра сьомого покоління седана є глобальною.

Затримка з поставками пов’язана з тим, що Subaru зараз має обмежені потужності виробництва. Тим не менш, дебют нової генерації Legacy відбувся за планом у Чікаго.

Також цікаво: Volkswagen офіційно представив оновлений Passat для Європи

Legacy нового покоління збудована на платформі Subaru Global Platform, яка забезпечила більш жорсткий кузов з низьким центром ваги. Це поліпшило керованість седана. Крім того, творці обіцяють зниження рівня шуму в салоні на 3 Дб на шосе за рахунок самої конструкції кузову.

Фото: 2020 Subaru Legacy / Мotor1

У зовнішності автомобіля впізнається модель попереднього покоління, доступні сьогодні і в Україні. А от всередині Legacy повністю змінилась. Комплектації Premium, Sport і Limited отримали новий 11,6-дюймовий екран мультимедійної системи з портретною орієнтацією. У базових версій замість цього планшета пара 7-дюймових екранів для мультимедіа і системи HVAC. Крім того, в салоні є AUX-роз'єм, пара 12-вольтів розеток і чотири USB-порти.

Фото: 2020 Subaru Legacy / Subaru

У всіх комплектаціях Subaru Legacy оснащується фірмовим комплексом систем безпеки EyeSight Driver Assist Technology, який включає в себе адаптивний круїз-контроль, систему утримання смуги, контроль за втомою водія і моніторинг сліпих зон, а також ряд інших функцій.



Ще одна суттєва зміна, після переходу до наступного покоління – поява 260-сильного турбомотора 2.4 від кросовера Subaru Ascent. Також модель пропонуватиметься у США і зі знайомим 2,5-літровим атмосферним опозитником на 182 сили. В обох випадках привід буде повним, а забезпечуватиме його варіатор.

Також цікаво: Український олігарх придбав землю під автосалон Tesla