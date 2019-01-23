Цілий завод зупинив роботу через дефектні комплектуючі від одного з постачальників.

Компанія Subaru призупинила виробництво автомобілів на одному з своїх заводів, що випускає більшу частину усього об’єму машин марки, після того, як було виявлено браковані деталі від одного з постачальників.

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За даними японського видання Asahi, мова йде про серйозний недолік у блоку підсилювача керма. З моменту зупинки виробництва відставання від планів становить більше 10 тисяч автомобілів, нестачу яких вже почали відчувати покупці. Коли буде відновлено виробництво – Subaru не повідомляє.

За офіційною інформацією від автовиробника, дефектники виявились компоненти для Forester, Impreza та XV. Виробництво решти моделей також було зупинено, оскільки вони збираються на одній складальній лінії.

Аналітики повідомляють про падіння котировок Subaru на 4% і втрати для компанії приблизно у 123 мільйони доларів на тиждень.

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