Целый завод остановил работу из-за дефектных комплектующих от одного из поставщиков.

Компания Subaru приостановила производство автомобилей на одном из своих заводов, который выпускает большую часть всего объема машин марки, после того, как были обнаружены бракованные детали от одного из поставщиков.

Также интересно: Где в Украине перекрыли движение из-за непогоды: карта

По данным японского издания Asahi, речь идет о серьезном недостатке у блока усилителя руля. С момента остановки производства отставание от планов составляет более 10 тысяч автомобилей, нехватку которых уже начали чувствовать покупатели. Когда будет возобновлено производство – Subaru не сообщает.

По официальной информации от автопроизводителя, дефектными оказались компоненты для Forester, Impreza и XV. Производство остальных моделей также было остановлено, поскольку они собираются на одной сборочной линии.

Аналитики сообщают о падении котировок Subaru на 4% и потере для компании примерно в 123 миллиона долларов в неделю.

Также интересно: Женевский автосалон 2019: главные премьеры весны