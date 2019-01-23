Из-за сложных погодных условий в некоторых областях ограничили движение транспорта. В первую очередь это касается грузовых крупногабаритных автомобилей.

В связи с осложнением погодных условий, для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог и распределения противогололедных материалов, ограничено движение для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств на дорогах Украины.

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Винницкая область:

С 8:00 часов введено ограничение движения тяжеловесных грузовых транспортных средств.

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 434+000 - км 487+000 (от г. Немиров до г. Гайсина)

М-21 Выступовичи – Могилев – Подольский, км 346+419 до 419 км (от Могилев-Подольского до Жмеринки)

Николаевская область:

С 10:00 ограничение движения тяжеловесных транспортных средств.

М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев) км 76+432 - 157+067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев , км 153+196 - км 235+650 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев);

Р-75 КПП "Тимково" – Балта-Первомайск – Доманевка-Алексанровка км 83+275 - 198+051 (от пгт. Кривое Озеро – Первомайск – Доманевка в пгт. Алексанровка, Вознесенского района).

Одесская область:

С 10:30 ограничение движения грузовых транспортных средств.

М-05 Киев – Одесса, км 273+210 - км 450+500

Кировоградская область:

С 10:00 ограничение движения тяжеловесных грузовых транспортных средств.

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 578+928 - км 703+226 (от г. Кроповницкого до границы с Черкасской областью)

М-13 Кропивницкий – Платоново, км 0+000 - 76+432 (от Кропивницкого до границы с Николаевской областью)

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, км 0+000-81+735 (от г. Кропивницкого до границы с Днепропетровской областью)

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев , км 70+360-153+196 (от г. Кроповницкого до границы с Николаевской областью)

С 11:00 ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.

М-05 Киев – Одесса км 237+108-274+360 (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью).

Черкасская область:

С 10:30 ограничение движения для гражданских пассажирских и грузовых транспортных средств.

М-05 Киев – Одесса км 143+009-237+089;

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу), км 518+697-584+222.