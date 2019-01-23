Через складні погодні умови у деяких областях обмежили рух транспорту. В Першу чергу це стосується вантажних великогабаритних автомобілів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов, задля недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, заторів у русі та забезпечення оперативного розчищення доріг і розподілення протиожеледних матеріалів, обмежено рух для проїзду великовагових вантажних та пасажирських транспортних засобів на дорогах України.

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Вінницька область:

З 8:00 год. введено обмеження руху великовагових вантажних транспортних засобів.

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 434+000 - км 487+000 (від м. Немиров до м. Гайсина)

М-21 Виступовичі – Могилів – Подільський, км 346+419 до 419 км (від Могилів Подільського до Жмеринки)

Миколаївська область:

З 10:00 обмеження руху великовагових транспортних засобів.

М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів) км 76+432 - 157+067 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв , км 153+196 - км 235+650 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаїв);

Р-75 КПП “Тимкове” – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олексанрівка км 83+275 - 198+051 (від смт. криве Озеро – Первомайськ – Доманівка до смт. Олексанрівка, Вознесенського району).

Одеська область:

З 10:30 обмеження руху вантажних транспортних засобів.

М-05 Київ – Одеса, км 273+210 - км 450+500

Кіровоградська область:

З 10:00 обмеження руху великовагових вантажних транспортних засобів.

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, км 578+928 - км 703+226 (від м. Кроповницького до межі з Черкаською областю)

М-13 Кропивницький – Платонове, км 0+000 - 76+432 (від Кропивницького до межі з Миколаївською областю)

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 0+000-81+735 (від м. Кропивницького до межі з Дніпропетровською областю)

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв , км 70+360-153+196 (від м. Кроповницького до межі з Миколаївською областю

З 11:00 обмеження руху для пасажирських та великовагових транспортних засобів.

М-05 Київ – Одеса км 237+108-274+360 (від межі з Черкаською областю до межі з Одеською областю).

Черкаська область:

З 10:30 обмеження руху для громадських пасажирських та вантажних транспортних засобів.

М-05 Київ – Одеса км 143+009-237+089;

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка (через Вінницю) км 518+697-584+222.