Електричний купе-кросовер, якого ще не інсує, обіцяють зробити максимально близьким до концепта.

Skoda представила концепт Vision iV у Женеві цієї весни. Пізніше у Шанхаї чеська марка показала передсерійне виконання кросовера, котрий очікується на ринку 2021 році.

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Автовиробник заявив про те, що шанхайський передсерійний концепт Vision iV а 85-90 відсотків відповідає виробничій версії майбутньої машини. Назва майбутнього кросовера поки залишається невідомою.

Фото: Skoda Vision iV / Skoda

Автомобіль побудований на модульній платформі від Volkswagen і має дизайн, з відголосками Lamborghini Urus – числені гстрі кути і грані, вузька оптика, стрімкий силует кузова на великих колесах. Водночас, дугоподібна лінія даху надає йому схожості з Tesla. Також зовні звертає на себе увагу відсутність традиційних дзеркал заднього виду, які замінили камерами. Доступ всередину відкривають розпашні двері, як у лімузина Rolls-Royce.

Фото: живі фото Skoda Vision iV / Carscoops

Всередині Vision iV має набагато вишуканіше оздоблення, ніж у будь-якого з існуючих Volkswagen. Оглядачка Auto Express Віккі Парротт відмічає абсолютну незвичність відчуттів від перебування за кермом електрокара, як і від самого керування.



Skoda Vision iV оснащується парою електромоторів загальною потужністю 306 к.с. Двигуни розміщені на кожній осі й забезпечують таким чином реалізацію ссистеми повного приводу. Блок акумуляторів розміщений у днищі машини. Він розрахований на 500 кілометрів пробігу без підзарядки.

Серійну версію Skoda Vision iV чеська марка обіцяє представити у 2020 році, а на ринку новинка має з’явитись вже у 2021 році. А до наступного за ним року Skoda розраховує мати у своїй лінійці третину електрифікованих моделей.

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