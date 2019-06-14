Рекордно дорого обійшлось куріння чоловікові з Канади.
Поліцейський з міста Вікторія у канадській провінції Британська Колумбія виписав штраф у 575 доларів за недопалок від сигарети, викинутий водієм з вікна машини.
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Британська Колумбія регулярно зазнає біди через лісові пожежі, а тому місцева влада всіляко бореться з загрозою. Пильність проявив патрульний на 17-му хайвеї.
Поліцейський патрулював трасу, коли побачив, як водій з машини попереду викидає недопалок від цигарки з вікна. Правоохоронець застосував максимальну міру покарання, аби воно було справді відчутним для прушника. В гарячу літню пору недоплок легко міг стати очагом пожежі.
“П’ятсот сімдесят п’ять причин більше не кидати недопалки у вікно перед поліцією Вікторії”, – підписав фотографію зі штрафним талоном поліцейський Дел Манак.
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