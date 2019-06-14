Рекордно дорого обійшлось куріння чоловікові з Канади.

Поліцейський з міста Вікторія у канадській провінції Британська Колумбія виписав штраф у 575 доларів за недопалок від сигарети, викинутий водієм з вікна машини.

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Британська Колумбія регулярно зазнає біди через лісові пожежі, а тому місцева влада всіляко бореться з загрозою. Пильність проявив патрульний на 17-му хайвеї.

Поліцейський патрулював трасу, коли побачив, як водій з машини попереду викидає недопалок від цигарки з вікна. Правоохоронець застосував максимальну міру покарання, аби воно було справді відчутним для прушника. В гарячу літню пору недоплок легко міг стати очагом пожежі.

575 reasons to not throw your lit cigarette out the car window in front of @vicpdcanada. Happened in front of me on the hwy. When asked why, driver replied, "I didn't want my car to burn" as he pointed to his cup holder in console. My response, "Then don't smoke in your car." pic.twitter.com/FhAGJHYX7w — Del Manak (@ChiefManak) 9 июня 2019 г.



“П’ятсот сімдесят п’ять причин більше не кидати недопалки у вікно перед поліцією Вікторії”, – підписав фотографію зі штрафним талоном поліцейський Дел Манак.

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