Унікальний автомобіль пофарбований у фірмовий колір Red Cherry Edition і має карбонові колеса.

Аби заявити про себе на ринку, дилер люксових і дорогих автомобілів виставив на продаж новенький гіперкар Koenigsegg Jesko та ще й з ексклюзивними опціями, включаючи апетитний червоний колір.

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Koenigsegg представив свій новий гіперкар Jesko в березні цього року на автосалоні в Женеві, а випуск розпочнеться тільки в кінці 2020 року. При цьому увесь запланований до випуску тираж зі 125 машин вже розкуплений. Яким чином Luxury and Еxpensive вдалось роздобути червоний гіперкар раніше – не повідомляється.

Koenigsegg Jesko у виконанні Red Cherry Edition має з чорно-червоний кузов з численними карбоновими деталями, включаючи вуглепластикові колеса на 20 дюймів спереду і 21 ззаду. Jesko оснащений 5-літровим V8 твін-турбо продуктивністю у 1280 або 1600 к.с., при заправці біопальним E85.

Фото: Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition / Motor1/Luxury and Еxpensive

Luxury and Еxpensive оцінює Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition у 2 350 000 євро без урахування податків. І це приблизно відповідає вартості машини у виробника.

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