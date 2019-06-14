Майже 40 років німецька компанія займалась модифікацією автомобілів Porsche, тож знає, як задовольнити клієнтів, які прагнуть справжнього екстриму.

Тюнінг-ательє Gemballa залучило 35 мільйонів інвестицій для створення власного суперкара. 800-сильний автомобіль обіцяють представити наступного року, а у виробництво запустити у 2022-му.

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Gemballa зробила собі ім'я на інженерному тюнінгу спорткарів Porsche, з 2012 почала використовувати автомобілі McLaren у якості основи для своїх проектів. А зараз готується стати новим автовиробником.

Залучати інвесторів компанія Gemballa почала ще у 2010 році, однак несподівана й трагічна загибель її засновника і власника Уве Гембалла в Африці, надовго вибила фірму з колії.

Тим не менш, днями компанія повідомила, що планує розпочати випуск автомобіля під власною маркою через три роки. Машину автори проекту описують як “безкомпромісну”, “радикальну”, “чисту” та “розкішну”.

Фото: Gemballa GTR 8XX Evo-R Biturbo / Gemballa

Крім того, що двигун суперкара матиме потужність у 800 к.с., наразі жодних технічних подробиць не розкривається. Єдиний тізер дозволяє зрозуміти, що мова йде про среднемоторне купе з вивіреною аеродинамікою. Скільки буде коштувати автомобіль і яким тиражем його випустять – також невідомо.

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