Почти 40 лет немецкая компания занималась модификацией автомобилей Porsche, поэтому знает, как удовлетворить клиентов, которые хотят настоящего экстрима.

Тюнинг-ателье Gemballa привлек 35 миллионов инвестиций для создания собственного суперкара. 800-сильный автомобиль обещают представить в следующем году, а в производство запустить в 2022-ом.

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Gemballa сделала себе имя на инженерном тюнинге спорткаров Porsche, с 2012 начала использовать автомобили McLaren в качестве основы для своих проектов. А сейчас готовится стать новым автопроизводителем.

Привлекать инвесторов компания Gemballa начала еще в 2010 году, однако неожиданная и трагическая гибель ее основателя и владельца Уве Гембалла в Африке, надолго выбила фирму из колеи.

Тем не менее, на днях компания сообщила, что планирует начать выпуск автомобиля под собственной маркой через три года. Машину авторы проекта описывают как “бескомпромиссную”, “радикальную”, “чистую” и “роскошную”.

Фото: Gemballa GTR 8XX Evo-R Biturbo / Gemballa

Кроме того, что двигатель суперкара будет иметь мощность в 800 л.с., пока никаких технических подробностей не раскрывается. Единственный тизер позволяет понять, что речь идет о среднемоторном купе с выверенной аэродинамикой. Сколько будет стоить автомобиль и каким тиражом его выпустят – также неизвестно.

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