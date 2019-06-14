Выглядит копия не слишком убедительно.

Вряд ли этому белому автомобилю удастся убедить кого-то в том, что он является Rolls-Royce Phantom, и он и не имеет такой цели, ведь создан совсем для другого.

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Портал ТопЖир сообщает, что данный автомобиль был создан для прокатного сервиса. Очевидно, для свадеб. Спасибо, что не карета.

Фото: лимузин в стиле Rolls-Royce Phantom / ТопЖир

Какой автомобиль лежит в основе этого творения – неизвестно, но салон, похоже, позаимствован у большого седана 1980-1990-х годов. Автоматическая трансмиссия с рычагом на руле намекает на американский автопром.

Сообщается, что автомобиль выставлен на продажу по цене 16 000 долларов.

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