Сам хэтчбек в США стоит от 1,5 до 10 тысяч долларов.

Американская фирма Smyth Performance только тем и занимается, что отрезает разным машинам "хвосты" и создает вместо них открытые кузова.

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Компания Smyth Performance объявила о завершении своего последнего проекта на прошлой неделе. По словам владельца фирмы Марка Смита, пикап Beetle раскупают, как креветки на пляже летом.

Фото: пикап Volkswagen New Beetle от Smyth Performance / Smyth Performance

Около 100 конвертируемых Beetle уже продано, а следующие 100 Марк обещает сделать за 2990 долларов, тогда как обычная цена составляет 3590 долларов. Конверсии подлежат "Жуки" 1998-2007 годов выпуска.



За эту цену вы получаете все необходимое, чтобы самостоятельно собрать себе мини-грузовик. Все конструкции изготавливаются из алюминия, как и функциональная задняя дверь. Задние крылья изготовлены из карбона. Цена не включает стоимость автомобиля или затраты на установку.

Автомобиль, показанный на видео, является турбо-моделью, купленной всего за $1500. Вместе с комплектом и работами пикап обойдется примерно в 10 тысяч долларов. Меньше, если проводить конверсию самостоятельно.

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