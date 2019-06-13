Среди экспонатов есть настоящие жемчужины, а участок в живописном уголке гор Колорадо раскинулась на 2800 гектарах земли.

Собрание включает 40 классических американских автомобилей, среди которых есть очень ценные экземпляры, как концепт Oldsmobile F-88 в 1954 году, приобретенный в 2007 году за 3,24 миллиона долларов.

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Музей Gateway Auto Museum находится в Колорадо. Жемчужиной коллекции из четырех десятков авто является концепт Oldsmobile F-88.

Фото: Gateway Auto Museum та Gateway Resort / Motor1

Стоимость в $279 млн включает здание музея со всеми автомобилями, три резиденции, включая главное здание с восемью спальнями, двухэтажную библиотеку и обсерваторию с телескопом, все это расположено на земельном участке площадью в 6919 акров или 28 квадратных километров.

Коллекция автомобилей представлена американской классикой от старого Cadillac H Coupe 1906 до масл-каров 70-х годов: Plymouth Hemi, Cuda и Pontiac GTO Judge.

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