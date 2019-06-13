Серед експонатів є справжні перли, а ділянка у мальовничому куточку гір Колорадо розкинулась на 2800 гектарах землі.

Зібрання включає 40 класичних американських автомобілів, серед яких є дуже цінні екземпляри, як концепт Oldsmobile F-88 1954 року, придбаний у 2007 році за 3,24 мільйони доларів.

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Музей Gateway Auto Museum знаходиться у Колорадо. Перлиною колекції з чотирьох десятків авто є концепт Oldsmobile F-88.

Фото: Gateway Auto Museum та Gateway Resort / Motor1

Вартість у $279 мільйони включає будівлю музею з усіма автомобілями, три резиденції, включаючи головний будинок з вісьмома спальнями, двоповерхову бібліотеку й обсерваторію з телескопом, усе це розташовано наземельній ділянці площею у 6919 акрів або 28 квадратних кілометрів.



Колекція автомобілів представлена американською класикою від найстарішого Cadillac H Coupe 1906 року до масл-карів 70-х років: Plymouth Hemi, Cuda та Pontiac GTO Judge.

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