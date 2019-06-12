Природне освітлення на цих знімках дозволяє побачити кросовер Model Y, Roadster та вантажівку Semi по-новому.

Під час зустрічі акціонерів у штаб-квартирі Tesla в Пало Альто на парковці виставили усі моделі електрокарів марки. Й усі в червоному кольорі.

Дивіться також: Електробайк встановив новий рекорд перегонів TT Zero на Острові Мен (відео)

Знімки та відео були розміщені у соцмережах акціонерами, заради яких, власне і була створена ця експозиція, а знайшли їх колеги з TeslaRati. Нарешті можна добре роздивитись машини, про які ми дізнаємося уривками.

Наприклад, Tesla Model Y до цього випадку виробник показував лиш двічи: під час презентації та тест-драйві біля зарядної станції компанії. Найцікавіше, що у кросовера цього разу прозорі вікна, але знімків салону поки що немає – цензура.

Також раніше не видавалось можливості добре роздивитись Tesla Roadster всередині. І цього разу не довелось, бо його хоч ы видно, та інтер’єр родстера усе ще концептуальний, з кермом “метеликом”.

Фото: модельний ряд Tesla / twitter/vincent13031925

Що ж до електровантажівки Semi, то вона на сьогоднішній день вже не є дивом, оскільки занадто часто потрапляла на відео й фото, однак ваговоз вперше можна було побачити в кольорі.



Чому червоний? Можливо, тому, що це колір пристрасті, а у Китаї, на який у Tesla серйозні плани, він символізує щастя. А може й просто тому, що цей колір пасує Roadster, Model Y та решті машин марки.

Також цікаво: Кабріолет BMW 3 Серії замаскували під "Запорожець" (фото)