Виглядає як повний несмак, та все одно краще, ніж оригінал.

Старі “Запорожці” – відмінні піддослідні для тих, хто хоче спробувати свої сили у тюнінгу й кастомайзінгу. Дешевий проджект-кар має просту конструкцію і досить легко перетворюється на що завгодно. Та не завжди на щось добре.

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Не так давно ми розповідали про білоруський Porsche Boxster, котрий виглядає, як “Запорожець”. Тут можна згадати ще кілька вдалих проектів: німецький ЗАЗ чи “Запорожець” з дволітровим двигуном Subaru EJ202. Творіння ж російських гаражних умільців виглядає, як плід фантазії схибленого сутенера-стрітрейсера.

В основі цієї креації лежить кабріолет BMW 3 Series E30. Кузов стилізований під ЗАЗ-968, хоча кузовні панелі BMW все ж можна розгледіти, якщо не осліпнути від ултрафіолетового кольору кузову. Під капотом з повітрозабірниками, як у Ford Mustang ховається 2,8-літрова рядна шістка потужністю у 200 к.с. Чотиримісний салон обшитий двотоновою шкірою, кольори котрої абсолютно не пасують до кузову, а загальний стиль інтер’єру розбігається з зі спортивним виглядом машини. Захисні дуги за задніми сидіннями теж видаються зайвою деталлю...

Фото: кабріолет BMW-ЗАЗ

Наразі BMW-ЗАЗ виставлено на продаж. Власник розраховує отримати за нього 7750 доларів. Та чи вартий цей творчий експеримент таких грошей – нехай вирішують ті, кому він до вподоби.

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