Той випадок, коли автовиробник прислухався до побажань клієнтів.

Історія Skoda почалася з велосипедів, і цей факт не забутий. Сьогодні чеська компанія випускає під своїм брендом велосипеди, підтримує професійні змагання, а ще – збудувала автомобіль за усіма побажаннями велобайкерів.

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Британський офіс компанії Skoda провів опитування серед півтори тисячі велосипедистів, аби дізнатись, яким на їхню думку має бути “ідеальний автомобіль підтримки” для любителів педального транспорту. Отримані відповіді перетворились на живий автомобіль, нехай і в статусі концепту.

Фото: концепт Skoda Karoq Velo / Skoda

Skoda Karoq Velo має на борту пральну машину, мийку високого тиску, магнітний посадковий майданчик для дрона з камерою і сам коптер, холодильник для напоїв і повний набір інструментів для ремонту великів. Ще й залишилось місце для трьох пасажирів. На даху є кріплення для двох велосипедів, ще один можна втиснути у багажник, знявши переднє колесо.

Цікаво, що за можливість попрати речі “на ходу” висловилось 27% респондентів, за набір інструментів проголосувало більше третини опитаних, а от дрон взагалі ніхто не замовляв. Тим не менш, ідея слушна – коптер з камерою може в автоматичному режимі слідувати за велосипедистом, знімаючи фото і відео, які буквально тієї ж миті можна надіслати в Мережу, завдяки бортовому Wi-Fi роутеру.



Karoq Velo створений в єдиному екземплярі і перспектив для розмнгоження у нього нема. Однак Skoda повідомляє, що клієнту зможуть замовити комплект фірмових аксесуарів, “натхненний концептом”, що включає універсальний набір інструментів, насос, кронштейн і ліхтарі.

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