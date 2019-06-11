З місця до 60 миль на годину за 3,45 секунди!

Люта газонокосарка Honda Mean Mower V2 встановила рекорд з розгону з місця до 100 миль на годину (161 км/ч).

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Заїзд відбувся на німецькому автодромі Лаузіцрінг під Дрезденом. Газонокосарка Honda Mean Mower V2 з британською гонщицею Джесікою Хокінс за кермом завоювала титул найшвидшої, причому не лише серед собі подібних. Від 0 до 100 миль на годину апарат розігнався за 6,285 секунди. Це краще, ніж результати таких суперкарів, як Audi R8, Aston Martin DBS Superleggera, Ferrari Portofino або McLaren F1. Досягнення було занесено до книги рекордів Гіннесса.



Mean Mower оснащена літровим мотором від спортбайка Honda CBR1000R Fireblade потужністю 189 к.с. та 114 Нм крутного моменту. Творці розраховують, що в подальшому апарат зможе показати максимальну швидкість понад 240 км/год.

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