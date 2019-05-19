212 кубічних сантиметрів, якщо точніше.

Автор YouTube-каналу EverythingWithWheels Карсон Дуба свапнув у свій старенький пікап з кузовом-платформою одноциліндровий двигун від газонокосарки Predator.

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За гучною назвою Predator (Хижак) стоять 212 кубічних сантиметрів об’єму і 6,5 кінських сил потужності. Як для газонокосарки це може й чимало, але на пікапі Dodge Ram такий двигун використовується, мабуть, вперше.

Бензиновий двигун Predator коштує у США 120 доларів. В описі агрегату зазначено, що його можна використовувати для газонокосарок, мийок високого тиску, бетономішалок, генераторів, водяних насосів і вентиляційних установок. Жодного слова про автомобілі, та кого це зупинить?



Єдиний недолік – запуск мотора за допомогою ручного тросового стартера. Дріт від нього виведений під ліву колісну арку. Мотор вдалося поєднати з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач і відцентровою муфтою зчеплення.

Умілець стверджує, що його 40-річний Dodge Ram Predator здатен розвивати максимальну швидкість трохи більше 30 кілометрів на годину.

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