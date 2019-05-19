212 кубических сантиметров, если точнее.

Автор YouTube-канала EverythingWithWheels Карсон Дуба свапнул в свой старенький пикап с кузовом-платформой одноцилиндровый двигатель от газонокосилки Predator.

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За громким названием Predator (Хищник) стоят 212 кубических сантиметров объема и 6,5 лошадиных сил мощности. Как для газонокосилки, это может и немало, но на пикапе Dodge Ram такой двигатель используется, вероятно, впервые.

Бензиновый двигатель Predator стоит в США 120 долларов. В описании прибора указано, что его можно использовать для газонокосилок, моек высокого давления, бетономешалок, генераторов, водяных насосов и вентиляционных установок. Ни слова об автомобилях, но кого это остановит?

Единственный недостаток – запуск мотора с помощью ручного тросового стартера. Провод от него выведен под левую колесную арку. Мотор удалось совместить с пятиступенчатой механической коробкой передач и центробежной муфтой сцепления.

Умелец утверждает, что его 40-летний Dodge Ram Predator способен развивать максимальную скорость чуть более 30 километров в час.

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