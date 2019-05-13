Гусеничному купе дали нову назву: Ultratank.

Чого лише не вигадують умільці, аби надати своїм автомобілям особливості. Однак у цьому випадку мова про абсолютно унікальну річ: кастомайзери перетворили розкішне купе Bentley Continental GT на гусенечний всюдихід.

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Танком його називати не зовсім правильно, оскільки озброєння у Continental GT немає. Однак він вбиває одним лише своїм виглядом.

Автор незвичайного творіння – пітерський блогер, придбав іномарку в республіці Інгушетія і вирішив не міняти номери, через що всюдихід вже отрмиав прізвисько інгуський танк. Самі ж творці називають його Ultratank.



Відомо, що у процесі кастомайзінгу з-під капоту Bentley зник потужний двигун W12, який забезпечував британському купе звання одного з найшвидших автомобілів на планеті. Замість нього машину обладнали економічнішим і простішим у використанні агрегатом невідомого походження, однак логотип “Волга” на кришці багажника натякає на те, що начинка Bentley “розбавлена” деталями російського виробництва.

Управління залишилось на кермі, причому руль відхиляється на невеликий кут, як штурвал бойової машини піхоти БМП-3. Ходова частина – як у легких танків періоду першої половини ХХ століття.

Фото: Ultratank або гусенечний всюдихід Bentley Continental GT / YouTube

Автор проекту говорить, що має на меті довести Ultratank до готового стану і розвинути швидкість у 100 км/год. Поки що Бентлі на гусеницях вдалось розігнати до 50 км/год.

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