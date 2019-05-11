А якщо з нього зернозбиральну молотилку зняти, то й справжнім спорткарам буде непереливки.

Шанувальники перегонів на 402 метри – шалені люди. Якої лише техніки не перетворювали на дрегстери, від кошиків з супермаркету і дитячих машинок до вантажівок з реактивними двигунами. Цього разу вигадникам потрапив до рук сільськогосподарський комбайна. Ось що з того вийшло.

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Приятелі Рейн Савіойей та Петрі Пло з фінського Курікка, узяли старий комбайн Fahr M44 1967 року випуску і перетворили його на потужний гоночний драгстер.



Комбайн невеликий за розміром і важить усього 2 тонни. Фінські гонщики свапнули у комбайн 8.2-літровий бензиновий V8 від Cadillac Eldorado 1976 року, разом з триступінчатою автоматичною коробкою передач Turbo 425 і переднім підрамником. За допомогою пари турбокомпресорів потужність довели до 500 к.с. При цьому уся потужність надходить на передні колеса з 22-дюймовими шинами.



На що спроможний така “молотилка”? Дистанцію у чверть милі – 402 метри – фінський тракторець долає за 14,1 секунди, показуючи на фініші швидкість у 154 км/год. Дуже непогано, як для старого комбайна. Для порівняння: український хетчбек Lanos Sport проходить дрегову пряму за 15 секунд.

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