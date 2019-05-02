Ефектний пірует був виконаний пілотом Бредом Кеселовскі випадково.

Пілот команди Penske Racing Бред Кеселовскі не впорався з керуванням своїм болідом Ford Mustang перед заїздом на піт-стоп. На щастя те, що могло закінчитись масовою аварією, завершилось перетворило Кеселовскі на героя дня.

Також цікаво: Чверть століття без магії: 25 річниця трагічної аварії Айртона Сенни у Формулі 1

Гоночний овал у місті Талладега, де проводиться один з етапів серії NASCAR, відноситься до суперспідвеїв – трек відрізняється великою довжиною (4,28 кілометра), і дуже високими швидкостями, які досягаються за рахунок профільованих віражів. Середня швидкість автомобілів під час гонки становить близько 260 кілометрів на годину.

Перед плановим заїздом на піт-стоп Ford Mustang Бреда Кеселовскі занесло, гонщик не зміг швидко повернути собі управління важким болідом, однак йому пощастило і машина опинилась у піт-лейні команди, де й мала бути. Хоча й задом наперед.

Механіки не розгубились і вправно виконали свою роботу – дозаправили Ford і поміняли колеса.



Цікаво, що під час цієї гонки у піт-лейні трапились ще дві пригоди: Девід Рейган з команди Front Row Motorsports помилково заїхав у сусідній бокс, через що Еріку Джонсону з Joe Gibbs Racing довелось виштовхати машину суперника переднім бампером свого боліда. А перемогу в гонці здобув Чейз Елліотт на Chevrolet Camaro ZL1 з команди Hendrick Motorsports.

Також цікаво: Автошкола проводить практичне навчання на Lamborghini Aventador