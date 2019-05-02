10 занять обійдуться, як новенький Nissan Juke чи Mazda CX-3. Це якщо учень нічого не зламає і не потрапить в аварію.

Лондонська автошкола Get Licensed проводить практичні навчання водінню у місті на 700-сильному Lamborghini Aventador LP700-4.

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Раніше італійський суперкар належав реперу, коміку і актору KSI (Оладжид Вільям). Після кількох варіацій оформлення кольоровими плівками хлопчина натішився машиною і вирішив її продати. Покупцем стала компанія Get Licensed, яка таким чином привертає до себе увагу.

Найцікавіше – вартість практичних занять на Aventador. Як зазначено на сайті компанії, 10 практичних занять обійдуться у 20 тисяч британських фунтів або близько 25 тисяч доларів. Однак, якщо раптом учень спалить зчеплення чи пошкодить бампер, за них доведеться платити окремо.





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