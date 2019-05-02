10 занятий обойдутся, как новенький Nissan Juke или Mazda CX-3. Это если ученик ничего не сломает и не попадет в аварию.

Лондонская автошкола Get Licensed проводит практические занятия по вождению в городе на 700-сильном Lamborghini Aventador LP700-4.

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Ранее итальянский суперкар принадлежал рэпперу, комику и актеру KSI (Оладжид Уильям). После нескольких вариаций оформления цветными пленками парень насладился машиной и решил ее продать. Покупателем стала компания Get Licensed, которая таким образом привлекает к себе внимание.

Самое интересное – стоимость практических занятий на Aventador. Как указано на сайте компании, 10 практических занятий обойдутся в 20 тысяч британских фунтов или около 25 тысяч долларов. Однако, если вдруг ученик сожжет сцепление или повредит бампер, за них придется платить отдельно.

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