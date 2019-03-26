Курс на сближение с Европейским Союзом требует от Украины права определять законодательные нормы, связанные с выдачей водительских удостоверений. Сейчас Украина обязана привести свои нормы к действующим в ЕС Директивам.

Сейчас мы рассмотрим, как может быть “вшита” в украинское законодательство Директива 2006/126 ЕС, в части распределения категорий транспортных средств. Это будет касаться водительских удостоверений и соответствующего права управлять теми или иными ТС. Изменения эти смогут вступить в силу через 6 месяцев после публикации документа в официальном издании, но сначала законопроект №9251 должен получить поддержку Верховной Рады в целом и подпись Президента.

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Итак, как на этот раз предлагают ввести европейские категории транспортных средств в Украине:

АМ – мопеды, скорость до 50км/ч, рабочий объем двигателя до 50 см3, или мощность электродвигателя до 4 кВт. Легкие квадроциклы, массой до 350 кг, макс. скоростью до 45 км/ч, макс. мощность (всех типов двигателей) до 4 кВт. Минимальный возраст – 16 лет.

А1 – мотоциклы, конструктивная скорость более 50 км/ч, рабочий объем двигателя от 50 до 125 см3, мощность от 4 до 11 кВт, соотношение мощность/вес не более 0,1 кВт/кг. Минимальный возраст – 16 лет.

А2 – мотоциклы, конструктивная скорость более 50 км/ч и/или рабочий объем двигателя превышает 50 см3, мощность которых от 11 до 35 кВт, с соотношением мощность/вес не более 0,2 кВт/кг. Минимальный возраст – 18 лет.

А – мотоциклы, конструктивная скорость более 50 км/ч и/или рабочий объем двигателя превышает 50 см3 и мощность которых превышает 35 кВт. Минимальный возраст – 20 лет, +стаж А1 два года (или возраст 24 года, тогда стаж не нужен). Для трициклов минимальный возраст 21 год.

В1 – квадроциклы. Четырехколесные ТС, макс. конструктивная скорость которых превышает 45 км/ч, а рабочий объем ДВС превышает 50 см3или максимальная мощность более 4 кВт (для электродвигателей). Масса ТС этой категории без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для грузовых ТС) без учета массы АКБ в случае использования электродвигателя мощностью, не превышающей 15 кВт. Минимальный возраст – 18 лет.

В – транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, с количеством мест для сидения не более восьми, помимо сиденья водителя. Максимальная разрешенная масса прицепа 750 кг, при условии, что масса состава не более 4250 кг. Минимальный возраст – 18 лет.

ВЕ – составы транспортных средств, состоящих из тягача кат В и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3500 кг. Минимальный возраст – 18 лет.

С1 – транспортные средства (кроме транспортных средств, отнесенных к категории D1 или D), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг, и которые спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров, в которых количество мест для сидения не более восьми, помимо сиденья водителя. ТС этой категории могут быть совмещены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Минимальный возраст – 18 лет.

С1Е – составы ТС, которые состоят из тягача категории С1 и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при условии, что разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12 000 кг, а также составы транспортных средств, состоящих из тягача категории В и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 3500 кг, при условии, что разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 кг. Минимальный возраст – 18 лет.

С – транспортные средства (кроме ТС, отнесенных к категориям D1 или D), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг и которые спроектированы и сконструированы для перевозки пассажиров, в которых количество мест для сидения не более восьми, помимо сиденья водителя. Транспортные средства этой категории могут быть совмещены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов. Минимальный возраст – 21 год.

СЕ – составы ТС, которые состоят из тягача категории С и прицепа или полуприцепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Минимальный возраст – 21 год.

D1 – ТС, спроектированные и сконструированные для перевозки пассажиров, в которых количество мест для сидения, кроме сидения водителя, не превышает шестнадцати, с максимальной длиной не более 8 метров. Транспортные средства этой категории могут быть совмещены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Минимальный возраст – 21 год.

D1Е – составы ТС, которые состоят из тягача категории D1 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Минимальный возраст – 21 год.

D – ТС, спроектированные и сконструированные для перевозки пассажиров, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, превышает восемь. Транспортные средства этой категории могут быть совмещены с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Минимальный возраст – 24 года.

DЕ – составы ТС, которые состоят из тягача категории D и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Минимальный возраст – 24 года.

Тм – трамвай

Tb – троллейбус

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Категории транспортных средств от низшей к высшей идут в таком порядке: АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ. Категории Tm, Tb не сопоставляются с другими категориями транспортных средств. Срок действия Права на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЕ предложено предоставлять на 15 лет. Право на управление транспортными средствами категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb и Tm – на 5 лет.

“Механика” и “автомат”

В описываемом законопроекте присутствует норма, при которой кандидат в водители, который сдавал практический экзамен на автомобиле (любого типа и категории) с автоматической коробкой передач, получает в свое водительское удостоверение запись о том, что ему разрешено управлять ТС исключительно с АКП. Чтобы не иметь этого ограничения, “езду” надо “сдавать” на автомобиле, оснащенном механической коробкой передач.

На самом деле, трудно отрицать то, что прежний вариант распределения ТС на 5 категорий (A-B-C-D-E) был самым простым и наиболее понятным для всех без исключения. Однако, с каждым годом парк транспортных средств становится все более разнообразным, появляется больше электрических ТС, которые часто не попадают ни под какие классификаторы.

Но главное – политический курс. Украина должна до определенных сроков имплементировать ряд Директив ЕС, в том числе и упомянутую 2006/126 ЕС. Следовательно, либо в таком формате, где грузовые транспортные средства силами автора проекта описаны как “сконструированные для перевозки пассажиров”, или в более подходящем варианте, предложенном ранее в законопроекте №5184 (который сейчас находится на доработке), а может и еще в какой-то версии, эти категории будут введены в Украине. Если, конечно, желание Украины вступить в Евросоюз все еще будет актуально.

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