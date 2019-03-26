Курс на зближення з Європейським Союзом вимагає від України права визначати законодавчі норми, пов'язані з видачею водійських посвідчень. Наразі Україна зобов'язана привести свої норми до діючих в ЄС директив.

Зараз ми розглянемо, як може бути "вшита" в українське законодавство Директива 2006/126 ЄС, в частині розподілу категорій транспортних засобів. Це стосуватиметься водійських посвідчень та відповідного права керувати тими чи іншими ТЗ. Ці зміни зможуть вступити в силу через 6 місяців після публікації документа в офіційному виданні, але спочатку законопроект №9251 повинен отримати підтримку Верховної Ради в цілому та підпис Президента.

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Отже, як цього разу пропонують запровадити європейські категорії транспортних засобів в Україні:

АM – мопеди, швидкість до 50км/ год, робочий об'єм двигуна до 50 см3, або потужність електродвигуна до 4 кВт. Легкі квадроцикли, масою до 350 кг, макс. швидкістю до 45 км/год, макс. потужність (всіх типів двигунів) до 4 кВт. Мінімальний вік – 16 років.

А1 – мотоцикли, конструктивна швидкість понад 50 км/год, робочий об'єм двигуна від 50 до 125 см3, потужність від 4 до 11 кВт, співвідношення потужність/вага не більше 0,1 кВт/кг. Мінімальний вік – 16 років.

А2 – мотоцикли, конструктивна швидкість понад 50 км/год і/або робочий об'єм двигуна перевищує 50 см3, потужність яких від 11 до 35 кВт, зі співвідношенням потужність/вага не більше 0,2 кВт/кг. Мінімальний вік – 18 років.

А – мотоцикли, конструктивна швидкість понад 50 км/год і/або робочий об'єм двигуна перевищує 50 см3 і потужність яких перевищує 35 кВт. Мінімальний вік – 20 років, +стаж А1 два роки (або вік 24 роки, тоді стаж не потрібен). Для трициклів мінімальний вік 21 рік.

В1 – квадроцикли. Чотириколісні ТЗ, макс. конструктивна швидкість яких перевищує 45 км/год, а робочий об'єм ДВС перевищує 50 см3 чи максимальна потужність 4 кВт (для електродвигунів). Маса ТЗ цієї категорії без навантаження не перевищує 400 кг (550 кг для вантажних ТЗ) без урахування маси АКБ у разі використання електродвигуна потужністю, що не перевищує 15 кВт. Мінімальний вік – 18 років.

В – транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, з кількістю місць для сидіння не більше восьми, крім сидіння водія. Максимальна дозволена маса причепа 750 кг, за умови, що маса складу не більш 4250 кг. Мінімальний вік – 18 років.

ВЕ – транспортні засоби, що складаються з тягача категорії В і причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого не перевищує 3500 кг. Мінімальний вік – 18 років.

С1 – транспортні засоби (крім транспортних засобів, віднесених до категорії D1 або D), дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг, але не перевищує 7500 кг, і які спроектовані та сконструйовані для перевезення пасажирів, в яких кількість місць для сидіння не більше восьми, крім сидіння водія. ТЗ цієї категорії можуть бути суміщені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг. Мінімальний вік – 18 років.

С1Е – ТЗ, які складаються з тягача категорії С1 та причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг, за умови, що дозволена максимальна маса такого ТЗ не перевищує 12 000 кг, а також транспортні засоби, що складаються з тягача категорії В та причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 3500 кг, за умови, що дозволена максимальна маса такого складу транспортних засобів не перевищує 12 000 кг. Мінімальний вік – 18 років.

C – транспортні засоби (крім ТЗ, віднесених до категорій D1 або D), дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг і які спроектовані та сконструйовані для перевезення пасажирів, в яких кількість місць для сидіння не більше восьми, крім сидіння водія. Транспортні засоби цієї категорії можуть бути суміщені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів. Мінімальний вік – 21 рік.

СЕ – ТЗ, які складаються з тягача категорії С та причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг. Мінімальний вік – 21 рік.

D1 – ТЗ, спроектовані та сконструйовані для перевезення пасажирів, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує шістнадцяти, з максимальною довжиною не більше 8 метрів. Транспортні засоби цієї категорії можуть бути суміщені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг. Мінімальний вік – 21 рік.

D1Е – ТЗ, які складаються з тягача категорії D1 і причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг. Мінімальний вік – 21 рік.

D – ТЗ, спроектовані і сконструйовані для перевезення пасажирів, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, перевищує вісім. Транспортні засоби цієї категорії можуть бути суміщені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг. Мінімальний вік – 24 роки.

DЕ – ТЗ, які складаються з тягача категорії D і причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг. Мінімальний вік – 24 роки.

Тm – трамвай

Tb – тролейбус

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Категорії транспортних засобів від нижчої до вищої йдуть в такому порядку: АМ, А1, А2, А, В1, в, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ. Категорії Tm, Tb не збігаються з іншими категоріями транспортних засобів. Термін дії Права на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ запропоновано надавати на 15 років. Право на керування транспортними засобами категорій С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb та Tm – на 5 років.

"Механіка" і "автомат”

В описуваному законопроекті є норма, при якій кандидат у водії, який здавав практичний іспит на автомобілі (будь-якого типу і категорії) з автоматичною коробкою передач, отримує в своє водійське посвідчення запис про те, що йому дозволено керувати ТЗ виключно з АКП. Щоб не мати цього обмеження, "їзду" треба "здавати" на автомобілі, оснащеному механічною коробкою передач.

Насправді, важко заперечувати те, що колишній варіант розподілу ТЗ на 5 категорій (A-B-C-D-E) був найпростішим і найзрозумілішим для всіх без винятку. Проте, з кожним роком парк транспортних засобів стає все більш різноманітним, з'являється більше електричних ТЗ, які часто не потрапляють під жодні класифікатори.

Але головне – політичний курс. Україна повинна до певних термінів імплементувати ряд Директив ЄС, в тому числі і згадану 2006/126 ЄС. Отже, або в такому форматі, де вантажні транспортні засоби силами автора проекту описані як "сконструйовані для перевезення пасажирів", або в більш відповідному варіанті, запропонованому раніше в законопроекті №5184 (який зараз перебуває на доопрацюванні), а може і ще якийсь версією, ці категорії будуть введені в Україні. Якщо, звичайно, бажання України вступити до Євросоюзу все ще буде актуальним.

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