Після закінчення пільг оформлено всього 220 автомобілів на єврономерах. За три місяці дії нових правил розмитнення та пропуску автомобілів загалом було розмитнено 218 тисяч легкових авто, з яких 140 тисяч – колишні так звані "євробляхи". Це більше, ніж за два минулі роки разом узяті.

Роботу "формули" протягом дії пільг на акциз можна вважати ефективною: принаймні, про це свідчать наведені числа. Однак, після закінчення дії пільги, розмитнення фактично зупинилось – за інформацією від народної депутатки Тетяни Острікової, з 23 лютого по 18 березня митне оформлення пройшло всього 220 автомобілів. Тобто, темпи з середніх 2400 авто за день знизились до 9,5. І це при тому, що в останні дні дії пільг митне оформлення проводилось для майже 10 000 автівок.

Читайте також: Київський суд відібрав Mercedes "Гелік" у одіозного екс-губернатора Полтавщини

Чому ж склалась така ситуація, при тому, що нерозмитненими на території України залишається кілька сотень тисяч авто на іноземній реєстрації, а до строку введення жорстких санкцій проти незаконної експлуатації "євроблях" залишається все менше двох місяців? З цим питанням ми звернулись до Тетяни Острікової, народної депутатки, авторки альтернативних законопроектів до "комітетських" документів, які й стали дійсними зараз правилами розмитнення.

"Справді темпи сповільнились, з 23.02 по 18.03 митне оформлення здійснило 220 автомобілів, які перебували на іноземній реєстрації. 9 авто на добу. Очевидно люди не готові оформлювати автомобілі по чинній на сьогодні формулі розрахунку. Була пропозиція продовжити пільговий період, але поспішали роздати разові виплати пенсіонерам перед виборами, то ж відповідний законопроект навіть не розглядався.

А стосовно статистики – давайте подивимось не тільки на те, що митне оформлення здійснило більше автомобілів ніж за попередні 2 роки, а на те, скільки таких авто перебувало в Україні. За даними ДФС лише за перше півріччя 2018 року в Україну було ввезено 632 тисячі таких авто, активісти "АвтоЄвроСили" називали цифру 1,5 млн, а на українські номери стало тільки 140 тисяч. Через 2 місяці власників єврономерів почнуть штрафувати, і ми знову отримаємо їх обурення. Адже проблему не вирішено.

Тоді владі доведеться повернутись до розгляду питань акцизу і, сподіваюсь, буде прийнята формула, в якій вік автомобіля не є основним чинником збільшення акцизу. Податки є інструментом реалізації тієї чи іншої державної політики: як транспортної чи автомобільної, так і екологічної. Але якщо у держави немає стратегії, а є вирішення ситуативних проблем точковим методом, то ми і отримуємо такі ситуації, як з єврономерами", - переконана авторка законопроектів.

Читайте також: Для українських водіїв готують нові штрафи

Однак, автомобілістам, у яких досі є "євробляха" чи були плани привезти та розмитнити авто із-за кордону, не варто сподіватись на швидкі рішення. Принаймні, змін щодо правил розмитнення не слід очікувати раніше закінчення президентських виборів. А далі, сподіваємось, окрім запропонованого рішення із коефіцієнтом віку, будуть і наступні пропозиції, які згодом трансформуються у законопроекти.

Також очевидно, що прийняті норми розмитнення виправдані лише у першій частині – при пільгових ставках. Повні ставки виявились не прийнятними, тому вірогідність зміни митного законодавства є необхідною з точки зору уникнення протестів та масових акцій непокори.