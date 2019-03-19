Дорогий тюнінгований автомобіль було визнано хабаром, а відтак на нього накладено арешт.

Солом'янський суд Києва заарештував тюнінгований Mercedes-AMG G63 колишнього очільника Полтавської ОДА Валерія Головко.

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Дорогий автомобіль солом’янський суд прирівняв до хабара і наклав на нього та інше майно підсудного арешт, повідомляє LВ.ua. Антикорупційне бюро у ході розслідування справи Валерія Головко встановило, що автомобіль Mercedes-AMG G63 був придбаний за 120 тисяч євро полтавським бізнесмен, після чого ще близько 170 тисяч євро було вкладено у тюнінг позашляховика.

Після здорожчання до майже 300 тисяч євро Mercedes-AMG G63 був переданий Валерію Головко в обмін на дозвіл для бізнесмена проводити ремонт та облаштування місцевих доріг за бюджетні кошти. Також, за інформацією слідства, чиновникам Полтавської ОДА нібито були передані грошові кошти і оплачено їхню відпустку в Іспанії.

Незважаючи на те, що офіційно означений автомобіль марки Mercedes зареєстрований на далекого родича Валерія Головко, детективи НАБУ встановили, що користувався ним саме колишній глава Полтавської облдержадміністрації.

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