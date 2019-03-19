Дорогой тюнингованный автомобиль был признан взяткой, а потому на него наложен арест.

Соломенский суд Киева арестовал тюнингованный Mercedes-AMG G63 бывшего главы Полтавской ОГА Валерия Головко.

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Дорогой автомобиль соломенский суд приравнял к взятке и наложил на него и другое имущество подсудимого арест, сообщает LВ.ua.

Антикоррупционное бюро в ходе расследования дела Валерия Головко установило, что автомобиль Mercedes-AMG G63 был приобретен за 120 тысяч евро полтавским бизнесменом, после чего еще около 170 тысяч евро было вложено в тюнинг внедорожника.

После подорожания до почти 300 тысяч евро Mercedes-AMG G63 был передан Валерию Головко в обмен на разрешение для бизнесмена проводить ремонт и обустройство местных дорог за бюджетные средства. Также, по информации следствия, чиновникам Полтавской ОГА якобы были переданы денежные средства и оплачены их отпуска в Испании.

Несмотря на то, что официально обозначенный автомобиль марки Mercedes зарегистрирован на дальнего родственника Валерия Головко, детективы НАБУ установили, что пользовался им именно бывший глава Полтавской облгосадминистрации.

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