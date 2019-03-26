Європа вже практично готова випустити на дороги безпілотні автомобілі. Поза всякими сумнівами ця подія ознаменує нову епоху в автомобільному світі і в житті людства в цілому.

Європейська комісія прийняла нові правила, що прискорюють використання Спільних інтелектуальних транспортних систем (C-ITS) на дорогах Європи. Нова технологія дозволить транспортним засобам “розмовляти” один з одним, з дорожньою інфраструктурою та іншими учасниками дорожнього руху.

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Про що автомобілі можуть (і будуть) розмовляти між собою і дорожньою інфраструктурою (світлофорами)?

Наприклад, про небезпечні ситуації, ДТП, затори, дорожні роботи, режим роботи “зеленої хвилі”. Так, фактично про все, що цікаво водіям. У Комісії Жан-Клода Юнкера, яка внесла пропозиції щодо чистої мобільності, вважають, що це зробить автомобільний транспорт більш безпечним, чистішим та ефективнішим. Зокрема, Віолета Булк, комісар з мобільності і транспорту, сказала: “Це рішення дає виробникам транспортних засобів, операторам доріг та іншим особам довгоочікувану юридичну визначеність, необхідну для початку широкомасштабного розгортання послуг C-ITS по всій Європі. Довгострокова мета ЄС – зведення до нуля смертельних випадків і серйозних травм до 2050 року (“Vision Zero”).

Вже з нинішнього 2019 року транспортні засоби, дорожні знаки і автомагістралі будуть оснащені технологією для відправки стандартизованих повідомлень всім учасникам дорожнього руху навколо них. Специфікації встановлюють мінімальні юридичні вимоги для взаємодії між різними використовуваними системами співробітництва. Сумісність дозволить всім обладнаним станціям безпечно обмінюватися повідомленнями з будь-якими іншими станціями у відкритій мережі.

Це, на думку Комісії, допоможе водіям приймати правильні рішення в складних ситуаціях. І знати, що відбувається на дорозі по шляху руху. Очікується, що спільний елемент, який забезпечується цифровим зв'язком між транспортними засобами, а також між транспортними засобами і транспортною інфраструктурою, значно поліпшить безпеку дорожнього руху, ефективність руху та комфорт під час водіння.

Тобто, – тепер буде складно залишитися на дорозі непоміченим. І в першу чергу це стосується порушників. Всі будуть слухняно рухатися гуськом один за одним з максимально дозволеною швидкістю, кілометрів в 40-50 на годину. Швидше за все, при такому стані справ, водії й самі будуть раді віддати кермо роботам. Яке вже тут задоволення за кермом.

Правда, поки, протягом двомісячного періоду (до 13 травня) Європейський парламент і Рада можуть виступити проти вступу в дію цього рішення Комісії. Але це тільки відстрочить його впровадження, так як і щодо автономних авто в ЄС великі плани.

Аргументи

Ще 30 листопада 2016 року Європейська комісія ухвалила Європейську стратегію зі спільних інтелектуальних транспортних систем (C-ITS). Для цього у неї були серйозні аргументи. Ось цитата: “Автомобілі без водія змінять наше життя, як це свого часу зробили паровози і автомобілі. Вони визначатимуть майбутнє автомобільного транспорту і можуть призвести до значного скорочення транспортних витрат. Вони можуть прокласти шлях до нових послуг і запропонувати нові способи реагування на постійно зростаючий попит на мобільність людей і товарів”.

Але на першому місці – безпека, яку можуть підвищити транспортні засоби без водія. Адже, за оцінками європейських експертів, саме людська помилка відіграє вирішальну роль у 94% аварій.

Крім того, транспортні засоби без водія допоможуть забезпечити мобільність тим, хто не може керувати сам (наприклад, літнім людям чи інвалідам). Або при недостатньо хорошому обслуговуванні громадського транспорту. Вони можуть заохочувати схеми спільного використання автомобілів та “мобільність як послугу". Тобто продавати поїздки, а не автомобілі. Вони також можуть прискорити електрифікацію транспортних засобів і їх мобільність. І, нарешті, автомобілі без водія можуть звільнити місце, зайняте сьогодні в містах під парковки, і революціонізувати міське планування.

Дослідження показують, що більшість громадян Європи добре сприймають автомобілі без водія, причому 58 відсотків готові покататися на безпілотному автомобілі.

За умови наявності нормативно-правової бази, що дозволяє вирішувати всі ці проблеми, до 2020 року перші транспортні засоби, які керують самим собою в конкретних умовах водіння, можуть бути доступні на комерційній основі, а до 2030 року вони стануть звичайним явищем.

Очікується, що новий ринок автоматизованих і підключених транспортних засобів буде зростати в геометричній прогресії, і прогнозуються значні економічні вигоди, наприклад, для автомобільної промисловості ЄС до 2025 року доходи перевищать 620 мільярдів євро. І 180 мільярдів євро для електронного сектора ЄС.

Що і коли

Транспортні засоби, що допомагають водієві, вже доступні на ринку ЄС (рівні 1 і 2), а автоматизовані транспортні засоби, які можуть управляти собою в обмеженій кількості ситуацій водіння (рівні 3 і 4), проходять випробування, і деякі з них мають бути доступні до 2020 року.

Очікується, що до 2020 року будуть доступні легкові та вантажні автомобілі, здатні самостійно справлятися з конкретними ситуаціями на автомагістралі (рівні автоматизації 3 і 4, зокрема, провідний шофер для легкових і вантажних автомобілів, автоколони вантажівок). Автомобілі та вантажівки, здатні впоратися з деякими ситуаціями на низькій швидкості, можуть з'явитися в містах до 2020 року, наприклад, сміттєвози (які працють разом з людьми) або з самостійним паркуванням (автомобілі самі доставляють себе на паркувальне місце).

Громадський транспорт, транспортні засоби, які здатні впоратися з обмеженим числом ситуацій водіння на низькій швидкості (рівень автоматизації 4), як очікується, будуть доступні до 2020 року. Зокрема, міські автобуси для спеціальних поїздок, невеликі транспортні засоби або транспортні засоби для пересування. Швидше за все, вони як і раніше вимагатимуть людського спостереження та/або працюватимуть на дуже короткій відстані.

Багато транспортних засобів вже підключені до стільникових технологій, і всі нові автомобілі повинні бути підключені до Інтернету до 2022 року. Ця можливість підключення забезпечить доступ до інформації про майбутні умови руху (наприклад, про аварії, дорожні роботи, умови навколишнього середовища), але також дозволяє державним органам збирати великомасштабні дані про парки. Наприклад, такі, як анонімне реальне середнє споживання палива/енергії або реальний час і умови руху. Станом на 2019 рік деякі нові серії транспортних засобів також будуть оснащені пристроями зв'язку на базі Wi-Fi малої дальності. Ці технології забезпечують послуги, пов'язані з безпекою, що вимагають дуже низької затримки. Вони також дозволять автоматизованим транспортним засобам координувати свої маневри в складних дорожніх ситуаціях. З 2020 року нові технології 5G значно розширять спектр комунікацій, надаючи більш складні і покращені послуги.

Вже навіть вирішено питання про відповідальність у разі аварії. Фактична причина подій, які призводять до збитку або інциденту, є вирішальною для визначення відповідальності. Тому Комісія пропонує, щоб автоматизовані транспортні засоби були оснащені реєстраторами даних для з'ясування того, хто керував автомобілем (автономна система транспортного засобу чи водій) під час аварії.

Що стосується компенсації жертвам, Директива ЄС про страхування транспортних засобів вже передбачає швидку компенсацію жертвам, у тому числі в тих випадках, коли мова йде про автоматичний транспортний засіб. Страховик може потім подати судовий позов проти виробника транспортного засобу, відповідно до Директиви ЄС про відповідальність за якість продукції в разі несправності/дефекту автоматичної системи водіння.

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Єдиною надією водіїв отримати відстрочку від відсторонення з-за керма є те, що спочатку автомобілі без водія повинні будуть ділити дороги або вулиці з неавтоматизованими автомобілями, а також з пішоходами, велосипедистами та мотоциклістами. З цієї причини їх розгортання може мати місце тільки тоді, коли гарантується загальна безпека дорожнього руху, а не тільки безпека користувачів автоматизованих транспортних засобів. Також важливо забезпечити відповідність між національними правилами дорожнього руху і уникнути протиріччя з правилами транспортних засобів ЄС.