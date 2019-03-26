Европа уже практически готова выпустить на дороги беспилотные автомобили. Вне всяких сомнений это событие ознаменует новую эпоху в автомобильном мире и в жизни человечества в целом.

Европейская комиссия приняла новые правила, ускоряющие использование Совместных интеллектуальных транспортных систем (C-ITS) на дорогах Европы. Новая технология позволит транспортным средствам “разговаривать” друг с другом, с дорожной инфраструктурой и другими участниками дорожного движения.

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О чем автомобили могут (и будут) разговаривать между собой и дорожной инфраструктурой (светофорами)?

Например, об опасных ситуациях, ДТП, заторах, дорожных работах, режиме работы “зеленой волны”. Да, фактически обо всем, что небезынтересно водителям. В Комиссии Жан-Клода Юнкера, которая внесла предложения по чистой мобильности, считают, что это сделает автомобильный транспорт более безопасным, чистым и более эффективным. В частности, Виолета Булк, комиссар по мобильности и транспорту, сказала: “Это решение дает производителям транспортных средств, операторам дорог и другим лицам долгожданную юридическую определенность, необходимую для начала широкомасштабного развертывания услуг C-ITS по всей Европе. Долгосрочная цель ЕС – сведение к нулю смертельных случаев и серьезных травм к 2050 году (“Vision Zero”).

Уже с нынешнего 2019 года транспортные средства, дорожные знаки и автомагистрали будут оснащены технологией для отправки стандартизированных сообщений всем участникам дорожного движения вокруг них. Спецификации устанавливают минимальные юридические требования для взаимодействия между различными используемыми системами сотрудничества. Совместимость позволит всем оборудованным станциям безопасно обмениваться сообщениями с любыми другими станциями в открытой сети.

Это, по мнению Комиссии, поможет водителям принимать правильные решения в сложных ситуациях. И знать, что происходит на дороге по пути движения. Ожидается, что совместный элемент, обеспечиваемый цифровой связью между транспортными средствами, а также между транспортными средствами и транспортной инфраструктурой, значительно улучшит безопасность дорожного движения, эффективность движения и комфорт во время вождения.

То есть, – теперь будет сложно остаться на дороге незамеченным. И в первую очередь это касается нарушителей. Все будут послушно двигаться гуськом друг за другом с максимально разрешенной скоростью, километров в 40-50 в час. Скорее всего, при таком положении дел, водители и сами будут рады отдать руль роботам. Какое уж тут удовольствие за рулем.

Правда, пока, в течение двухмесячного периода (до13 мая) Европейский парламент и Совет могут выступить против вступления в силу этого решения Комиссии. Но это только отсрочит его внедрение, так как по автономным авто в ЕС большие планы.

Аргументы

Еще 30 ноября 2016 года Европейская комиссия приняла Европейскую стратегию по Совместным интеллектуальным транспортным системам (C-ITS). Для этого у нее были серьезные аргументы. Вот цитата: “Автомобили без водителя изменят нашу жизнь, как это в свое время сделали паровозы и автомобили. Они будут определять будущее автомобильного транспорта и могут привести к значительному сокращению транспортных расходов. Они могут проложить путь к новым услугам и предложить новые способы реагирования на постоянно растущий спрос на мобильность людей и товаров”.

Но на первом месте – безопасность, которую могут повысить транспортные средства без водителя. Ведь, по оценкам европейских экспертов, именно человеческая ошибка играет решающую роль в 94% аварий.

Кроме того, транспортные средства без водителя помогут обеспечить мобильность тем, кто не может управлять сам (например, пожилым людям или инвалидам). Или при недостаточно хорошем обслуживании общественного транспорта. Они могут поощрять схемы совместного использования автомобилей и “мобильность как услугу”. То есть – продавать поездки, а не автомобили. Они также могут ускорить электрификацию транспортных средств и их мобильность. И, наконец, автомобили без водителя могут освободить место, занятое сегодня в городах под парковки, и революционизировать городское планирование.

Исследования показывают, что большинство граждан Европы хорошо воспринимают автомобили без водителя, причем 58 процентов готовы покататься на беспилотном автомобиле.

При условии наличия нормативно-правовой базы, позволяющей решать все эти проблемы, к 2020 году первые транспортные средства, управляющие самим собой в конкретных условиях вождения, могут быть доступны на коммерческой основе, а к 2030 году они станут обычным явлением.

Ожидается, что новый рынок автоматизированных и подключенных транспортных средств будет расти в геометрической прогрессии, и прогнозируются значительные экономические выгоды, например, для автомобильной промышленности ЕС к 2025 году доходы превысят 620 миллиардов евро. И 180 миллиардов евро для электронного сектора ЕС.

Что и когда

Транспортные средства, помогающие водителю, уже доступны на рынке ЕС (уровни 1 и 2), а автоматизированные транспортные средства, которые могут управлять собой в ограниченном количестве ситуаций вождения (уровни 3 и 4), проходят испытания, и некоторые из них должны быть доступны к 2020 году.

Ожидается, что к 2020 году будут доступны легковые и грузовые автомобили, способные самостоятельно справляться с конкретными ситуациями на автомагистрали (уровни автоматизации 3 и 4, в частности, ведущий шофер для легковых и грузовых автомобилей, автоколонны грузовиков). Автомобили и грузовики, способные справиться с некоторыми ситуациями на низкой скорости, могут появиться в городах к 2020 году, например, мусоровозы (работающие вместе с людьми) или с самостоятельной парковкой (автомобили сами доставляют себя на парковочное место).

Общественный транспорт, транспортные средства, способные справиться с ограниченным числом ситуаций вождения на низкой скорости (уровень автоматизации 4), как ожидается, будут доступны к 2020 году. В частности, городские автобусы для специальных поездок, небольшие транспортные средства или транспортные средства для передвижения. Скорее всего, они по-прежнему потребуют человеческого наблюдения и/или будут работать на очень коротком расстоянии.

Многие транспортные средства уже подключены к сотовым технологиям, и все новые автомобили должны быть подключены к Интернету к 2022 году. Эта возможность подключения обеспечит доступ к информации о предстоящих условиях движения (например, об авариях, дорожных работах, условиях окружающей среды), но также позволяет государственным органам собирать крупномасштабные данные о парках. Например, такие, как анонимное реальное среднее потребление топлива/энергии или реальное время и условия движения. По состоянию на 2019 год некоторые новые серии транспортных средств также будут оснащены устройствами связи на базе Wi-Fi малой дальности. Эти технологии обеспечивают услуги, связанные с безопасностью, требующие очень низкой задержки. Они также позволят автоматизированным транспортным средствам координировать свои маневры в сложных дорожных ситуациях. С 2020 года новые технологии 5G значительно расширят спектр коммуникаций, предоставляя более сложные и улучшенные услуги.

Уже даже решен вопрос об ответственности в случае аварии. Фактическая причина событий, которые приводят к ущербу или инциденту, является решающей для определения ответственности. Поэтому Комиссия предлагает, чтобы автоматизированные транспортные средства были оснащены регистраторами данных для выяснения того, кто управлял автомобилем (автономная система транспортного средства или водитель) во время аварии.

Что касается компенсации жертвам, Директива ЕС о страховании транспортных средств уже предусматривает быструю компенсацию жертвам, в том числе в тех случаях, когда речь идет об автоматическом транспортном средстве. Страховщик может затем подать судебный иск против изготовителя транспортного средства, в соответствии с Директивой ЕС об ответственности за качество продукции в случае неисправности/дефекта автоматической системы вождения.

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Единственной надеждой водителей получить отсрочку от отстранения из-за руля является то, что поначалу автомобили без водителя должны будут делить дороги или улицы с неавтоматизированными автомобилями, а также с пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. По этой причине их развертывание может иметь место только тогда, когда гарантируется общая безопасность дорожного движения, а не только безопасность пользователей автоматизированных транспортных средств. Также важно обеспечить соответствие между национальными правилами дорожного движения и избежать противоречия с правилами транспортных средств ЕС.