Эффектный пируэт был выполнен пилотом Брэдом Кеселовски случайно.

Пилот команды Penske Racing Брэд Кеселовски не справился с управлением своим болидом Ford Mustang перед заездом на пит-стоп. К счастью то, что могло закончиться массовой аварией, превратило Кеселовски в героя дня.

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Гоночный овал в городе Талладега, где проводится один из этапов серии NASCAR, относится к суперспидвеям – трек отличается большой длиной (4,28 километра), и очень высокими скоростями, которые достигаются за счет профилированных виражей. Средняя скорость автомобилей во время гонки составляет около 260 километров в час.

Перед плановым заездом на пит-стоп Ford Mustang Брэда Кеселовски занесло, гонщик не смог быстро вернуть себе управление тяжелым болидом, однако ему повезло и машина оказалась в пит-лейн команды, где и должна быть. Хотя и задом наперед.

Механики не растерялись и умело выполнили свою работу – дозаправили Ford и поменяли колеса.

Интересно, что во время этой гонки в пит-лейн произошли еще две приключения: Дэвид Рейган из команды Front Row Motorsports ошибочно заехал в соседний бокс, из-за чего Эрику Джонсону из Joe Gibbs Racing пришлось вытолкать машину соперника передним бампером своего болида. А победу в гонке одержал Чейз Эллиотт на Chevrolet Camaro ZL1 из команды Hendrick Motorsports.

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