Трагедия произошла на треке Имола в Италии.

Айртон Сенна де Сильва – лучший гонщик в истории чемпионата Формула 1, который погиб во время гонки 1 мая 1994 года.

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Бразильца называли "Большой чемпион", "Человек Дождя" и "Волшебник", потому что за десять лет своей карьеры в Формуле 1 Айртон Сенна выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Сенна был признанным мастером квалификаций своего времени. В возрасте 34 лет Айртон Сенна погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.

Фото: McLaren P15 Senna, названный в честь знаменитого гонщика / McLaren

Причины трагедии до сих пор не ясны. Наиболее вероятными являются недостаточный прогрев шин для скоростной атаки поворота, или же манера пилотажа Сенны, который постоянно балансировал на грани возможного. Телеметрия показала, что в момент вылета с трассы скорость болида составляла 310 км/ч, а в момент столкновения с отбойником – 218 км/ч. Роковой в этой аварии для гонщика стала конструкция передней подвески, рычаг которой от удара сломался и пробил шлем пилота.

Смерть Сенны стала трагедией для многих болельщиков во всем мире, особенно в Бразилии. Правительство страны объявило трехдневный национальный траур. В день похорон Сенны в Сан-Паулу траурную процессию сопровождали несколько миллионов человек.

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