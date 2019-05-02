Трагедія відбулась на треку Імола в Італії.

Айртон Сенна де Сільва – кращий гонщик в історії чемпіонату Формула 1, який загинув під час перегонів 1 травня 1994 року.

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Бразильця називали “Великий чемпіон”, “Людина Дощу” і “Чарівник”, тому що за десять років своєї кар’єри у Формулі 1 Айртон Сенна виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицій. Сенна був визнаним майстром кваліфікацій свого часу. У віці 34 років Айртон Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Маріно в Імолі.

Фото: McLaren P15 Senna, названий на честь славетного гонщика / McLaren

Причини трагедії до цих пір не ясні. Найбільш імовірними є недостатній прогрів шин для швидкісної атаки повороту, або ж сама манера пілотажу Сенни, який постійно балансував на межі можливого. Телеметрія показала, що в момент вильоту з траси швидкість боліда становила 310 км/год, а у момент зіткнення з відбійником – 218 км/год. Фатальною у цій аварії для гонщика стала конструкція передньої підвіски, важіль якої від удару зламався і пробив шолом пілота.



Смерть Сенни стала трагедією для багатьох уболівальників у всьому світі, особливо в Бразилії. Уряд країни оголосив триденний національний траур. У день похорону Сенни в Сан-Паулу траурну процесію супроводжували декілька мільйонів чоловік.

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