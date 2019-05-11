А если с него зерноуборочную молотилку снять, то и настоящим спорткарам не поздоровится.

Поклонники гонок на 402 метра – безумные люди. Какой только техники не превращали в дрэгстеры, от корзин из супермаркета и детских машинок до грузовиков с реактивными двигателями. На этот раз выдумщикам попал в руки сельскохозяйственный комбайн. Вот что из этого вышло.

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Приятели Рейн Савиойей и Петри Пло из финского Курикка, взяли старый комбайн Fahr M44 1967 выпуска и превратили его в мощный гоночный драгстер.



Комбайн небольшой по размеру и весит всего 2 тонны. Финские гонщики свапнули в комбайн 8.2-литровый бензиновый V8 от Cadillac Eldorado 1976 года, вместе с трехступенчатой автоматической коробкой передач Turbo 425 и передним подрамником. С помощью пары турбокомпрессоров мощность довели до 500 л.с. При этом вся мощность поступает на передние колеса с 22-дюймовыми шинами.

На что способна такая "молотилка"? Дистанцию в четверть мили – 402 метра – финский трактор преодолевает за 14,1 секунды, показывая на финише скорость в 154 км/ч. Очень неплохо, как для старого комбайна. Для сравнения: украинский хэтчбек Lanos Sport проходит дрэговую прямую за 15 секунд.

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