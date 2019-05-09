Можно разобрать такую машину на запчасти и продать их, можно сдать на металлолом, а можно устроить себе неплохое развлечение, как это делают американцы.

Недавно в США состоялся довольно необычный автомобильный ивент под названием Detroit Gambler 500, участники которого использовали хлам на колесах.

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В названии события кроется главное условие для участия: транспортное средство должно стоить меньше 500 баксов, а его способность проехать хотя бы милю – лотерея. Журналист Дэвид Трейси из Jalopnik также принял участие в Gambler 500, однако на своем Jeep Cherokee 1995 он заметно выделялся из толпы, поскольку его внедорожник имеет довольно приличный вид и оценивается аж в 600 долларов.

Что же касается остальных четырех сотен участников, то их машины порой трудно даже автомобилем назвать. Автор публикации придумал для них меткий эпитет “ржавые како-жестянки (rusty crap-cans). Страшные, абсурдные, смешные и просто странные машины отправились из города Троя в Мичигане в лесистый пригород, где устроили себе массовый пикник с катанием на раздолбайках по разбитым грунтовым дорогам. Участники говорят, что было весело и сомневаться в этом нет причин.

Фото: Detroit Gambler 500 / Jalopnik

Похоже, это неплохая идея для тех украинцев, которые не планируют растамаживать свои “евробляхи”: покататься, развлечься, а потом можно на металлолом сдавать.

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