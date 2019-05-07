Металлические диски прикрепили вместо колес к "восьмерке" и попытались на них покататься.

Конечно, главная причина исчезновения канализационных люков – стремление наживы от сдачи их на металлолом, но она не единственная.

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Крышки канализационных каналов изготовлены из чугуна и весят по 25 килограммов каждая. Авторы Ютуб-канала Гаража-54, известные также как “Очумелые ручки”, любят придумывать абсурдные сюжеты и воплощать их в жизнь ради просмотров. В видео утверждается, что тротуарные канализационные люки были куплены вполне законно, хотя и не сообщается, где именно или у кого.

Металлические диски прикрепили вместо колес к "восьмерке" и попытались на них покататься. Что из этого вышло – можно увидеть в видео.

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