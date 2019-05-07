Металеві диски приладнали замість коліс до “Вісімки” і спробували на них покататись.

Звичайно, головна причина зникнення каналізаційних люків – прагнення наживи від здачі їх на металобрухт, та вона не єдина.

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Кришки каналізаційних каналів виготовлені з чавуну і важать по 25 кілограмів кожна. Автори Ютуб-каналу Гаража-54, відомі також як “Очумілі ручки”, люблять вигадувати абсурдні сюжети і втілювати їх у життя заради переглядів. У відео стверджується, що тротуарні каналізаційні люки були куплені цілком законно, хоча й не повідомляється, де саме чи в кого.

Металеві диски приладнали замість коліс до “Вісімки” і спробували на них покататись. Що з того вийшло – можна побачити у відео.

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