Добре, що хоч руки у нього на кермі!

У столиці Філіппін – Манілі, поширений громадський транспорт, який називають “Джиппні” (Jeepney). Це філіппінський винахід, який з часом став частиною місцевої культури. Самі по собі ці авто унікальні, однак водій одного з них зумів виділитись навіть серед своїх колег.

Також цікаво: Без рук: хлопець керує автомобілем за допомогою ніг (відео)

Колись, у минулому житті, Джиппні були американськими військовими позашляховиками фірми Jeep, які діставались філіппінцям з військових баз США, після вигнання японців. Філіппінці розбирали їх, подовжували несучу раму джипа і збирали вже у вигляді “маршрутки” місткістю 12-15 чоловік. Після чого машини прикрашали, хто як міг.

Яскраві різнобарвні машини нагадують пакістанські веселкові вантажівки й автобуси, однак використовуються переважно для міських перевезень. Сьогодні Джиппні складають основу громадського траспорту Маніли і вже стали частиною культурної традиції. Водій одного такого “джибуса” настільки зріднився зі своєю машиною, що перейшов на новий рівень керування: він перемикає передачі механічної трансмісії ногою!

Руки у цей час можна використовувати для того, щоб відраховувати решту, теревенити по телефону чи їсти насіння, як роблять водії наших маршрутних таксі, та на щастя, водій тримає їх на кермі і стежить за дорогою.

Також цікаво: Відео: гонщик NASCAR заїхав на піт-стоп задом наперед