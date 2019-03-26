Пакістан – східна країна, а Схід, як відомо, – "справа тонка".

Можливо одного дня пересувні палаци пакістанських водіїв, розписані яскравими малюнками і візерунками вручну, увійдуть в історію, як один з видів мистецтва. А поки що вони тішать лише своїх власників і дратують естетів з Лувру. Хай там як, а про смаки не сперечаються.

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Тюнінг буває різним. Можна прокачати двигун машини чи свапнути у неї потужний мотор від іншої. Можна вкрити кузов машини незвичайним матеріалом, як то космічний пил, чи встановити аеродинамічний обвіс. Розмалювати аерографією. Або ж прикрасити вручну так, як це роблять у Індії чи Пакістані…

Фото: пакістанські кольорові машини / з вільних джерел

Наші колеги з Jalopnik називають такі гіпер-яскраві машини з Пакістану Jingle Trucks – вони не лише розфарбовані, а ще й мають купу підсвітки, через що нагадують святково прикрашену новорічну ялинку…



Ця місцева культурна традиція з’явилась у Пакістані в 1920-х роках, коли сюди почали завозити з Англії перші вантажні автомобілі Bedford. І вона усе ще популярна у країні. Лише у місті Карачі близько 50 тисяч людей працюють у майстернях, де будують такі “Джингл Траки”, повідомляє MyModernMet. Також за інформацією цього видання, мінімальна вартість покриття кузову машини малюнками становить 2500 доларів США – приблизно стільки заробляє водій машини за два роки.

За словами одного з власників такого транспорту на ім’я Мохаммед Шафі, він тюнінгує свою машину з того часу, коли йому було 12 років, починав разом з батьком.

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