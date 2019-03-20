Ці дивні, потворні, абсурдні машини вже ніколи не будуть такими, як раніше...

Дивлячись на ці фото, важко залишитись байдужим до творінь “гаражних інженерів”. Це ж неначе ожилі кошмарні сни…

Також цікаво: Улюблені "Запорожці" й "Таврії" можна тюнінгувати онлайн

Особливо чутливим людям не радимо переглядати цю добірку, тому що радикальні експерименти автовласників з залізяччям та підручними матеріалами можуть викликати серцевий напад! Якщо ж говорити серйозно, то у цій галереї є й гарні машини, хоча страшних усе ж більше. Одне можна сказати точно: у тюнінг-павільоні Женевського автосалону такого тюнінгу не побачиш.

Галерея з 20 фотографій тюнінгу машин, які у минулому житті були автомобілями марки Toyota:

Дивіться також: Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі!