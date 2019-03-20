Эти странные, уродливые, абсурдные машины уже никогда не будут такими, как ранее...

Глядя на эти фото, трудно остаться равнодушным к творениям “гаражных инженеров”. Это же как ожившие кошмарные сны…

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Особо чувствительным людям не рекомендуется просматривать эту подборку, потому что радикальные эксперименты автовладельцев с железом и подручными материалами могут вызвать сердечный приступ! Если же говорить серьезно, то в этой галерее есть и хорошие машины, хотя страшных все же больше. Одно можно сказать точно: в тюнинг-павильоне Женевского автосалона такого тюнинга не увидишь.

Галерея из 20 фотографий тюнинга машин, которые в прошлой жизни были автомобилями марки Toyota:

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