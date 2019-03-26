Пакистан – восточная страна, а Восток, как известно, – "дело тонкое".

Возможно однажды передвижные дворцы пакистанских водителей, расписанные яркими рисунками и узорами вручную, войдут в историю, как один из видов искусства. А пока они радуют только своих владельцев и раздражают эстетов из Лувра. Как бы там ни было, но о вкусах не спорят.

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Тюнинг бывает разным. Можно прокачать двигатель машины или свапнуть у нее мощный мотор от другой. Можно укрыть кузов машины необычным материалом, как космическая пыль, или установить аэродинамический обвес. Разрисовать аэрографией. Или же украсить вручную так, как это делают в Индии или Пакистане…

Фото: пакистанские цветные машины / из свободных источников

Наши коллеги из Jalopnik называют такие гипер-яркие машины из Пакистана Jingle Trucks – они не только раскрашенные, а еще и имеют кучу подсветки, из-за чего напоминают празднично украшенную новогоднюю елку…



Эта местная культурная традиция появилась в Пакистане в 1920-х годах, когда сюда начали завозить из Англии первые грузовые автомобили Bedford. И она все еще популярна в стране. Только в городе Карачи около 50 тысяч человек работают в мастерских, где строят такие “Джингл Траки”, сообщает MyModernMet. Также по информации этого издания, минимальная стоимость покрытия кузова машины рисунками составляет 2500 долларов США – примерно столько зарабатывает водитель машины за два года.

По словам одного из владельцев такого транспорта на имя Мохаммед Шкафу, он тюнингует свою машину с того времени, когда ему было 12 лет, начинал вместе с отцом.

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