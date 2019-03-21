Кузов купе, круглые фары, мощный двигатель сзади, дисковые тормоза – это же почти Porsche!

Старые Запорожцы в Украине – самые доступные машины, а потому именно они чаще других авто становятся жертвами экспериментов тюнеров-новичков. Но иногда за тюнинг ЗАЗ берутся искусные мастера и тогда результат может быть вот таким.

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Ранее мы уже показывали подборку лучшего тюнинга "Запорожцев". Изменить вид машины можно и в виртуальном пространстве. И тюнинг – это не только стайлинг. Прокачивать родной двигатель ЗАЗ-968 смысла нет, а потому его заменяют мотором от другого авто. Как правило, это двигатель от "Таврии", Lanos или ВАЗ, хотя встречаются и исключения. Вот прекрасный пример Запорожца со "свапнутым" двухлитровым двигателем Subaru EJ202.

Такие моторы можно встретить под капотом Subaru Forester и Legacy. Однако у "Субарожца" он установлен на штатном месте – сзади. Коробку передач авторы проекта позаимствовали у дизельного VW Transporter.

Самой большой проблемой свапинга стало охлаждение двигателя Subaru, который не рассчитан на установку сзади. Частично эту беду помогли преодолеть воздуховоды в задних крыльях автомобиля. В дополнение мотор получил пару миниатюрных радиаторов от Smart.

Привод у "Субарожца" – от Volkswagen Golf II, рулевая рейка – от BMW, а дисковые тормоза – от ВАЗ. Авторы проекта прогнозируют, что автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 7 секунд.

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